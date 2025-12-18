Бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль» отправили в колонию за взятку

Московский гарнизонный военный суд признал бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика виновным в получении крупной взятки через вымогательство и приговорил к лишению свободы. На момент привлечения к уголовной ответственности он был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которая входит в ГК «Чайковский текстиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает «Ъ», Владимир Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год. Его задержали в августе 2024 года по обвинению во взяточничестве. В ходе следствия он содержался в СИЗО.

Изучив материалы уголовного дела, Московский гарнизонный военный суд посчитал доказанной версию следствия о том, что господин Демчик получил взятку в размере 1 млн руб. от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика», депутата Княгининского муниципального округа Нижегородской области Александра Свистунова. С фабрикой у министерства было заключено более 20 контрактов на сумму свыше 500 млн руб. Денежные средства депутат передал за общее покровительство.

Господину Демчику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Его также лишили воинского звания полковника и запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет.