В трех районах Петербурга с 19 декабря введут ограничения для автомобилистов

С 19 декабря в ряде районов Петербурга введут дорожные ограничения, сообщает пресс-служба Смольного. В связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничат движение транспорта по набережной реки Смоленки от 8-й и 9-й линии до 6-й и 7-й линии В.О.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До 18 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение машин по Стародеревенской улице от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы. До 28 декабря работы по возведению газпровода ограничат движение по Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина.

ГАТИ уже напомнила производителям работ об обязанности обеспечить безопасный проход пешеходов. Водителей просят планировать маршруты следования и обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Андрей Маркелов