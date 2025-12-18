Директора новосибирской фирмы осудили за растрату 40 млн рублей

Ленинский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении экс-директора местной компании. Его признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн руб. Подсудимому назначили три года колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Стройарсенал».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела с 2013-го по 2017 год с расчетного счета компании перечислил на расчетные счета четырех организаций деньги за якобы оказанные услуги погрузочно-разгрузочных работ. Однако в действительности эти услуги организациям не оказывались.

Кроме лишения свободы, суд удовлетворил иск компании к бывшему директору о взыскании ущерба в полном объеме. Иск, заявленный представителем потерпевшего на сумму причиненного ущерба, удовлетворен судом в полном объеме.

Александра Стрелкова