Назначен первый замминистра финансов Челябинской области

Первым заместителем министра финансов Челябинской области назначен Андрей Фадеев, до этого занимавший должность заместителя министра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Фадеев работает в министерстве с 2000 года. На новом посту будет курировать формирование областного бюджета, выработку и реализацию бюджетной, налоговой, долговой политики региона, а также работу контрактной службы ведомства.

Кроме того, исполняющим обязанности заместителя министра финансов региона назначен Антон Петров. Работает в ведомстве с 2003 года. Ранее возглавлял управление межбюджетных отношений. В новой должности будет отвечать за реализацию политики в сфере межбюджетных отношений и за развитие информационных систем управления бюджетным процессом.

Виталина Ярховска

