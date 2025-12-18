Экс-техдиректор омской «ТГК-11» не смог оспорить приговор по уголовному делу

Омский областной суд оставил в силе обвинительный приговор 51-летнему бывшему техническому директору АО «ТГК-11» Владимиру Соскову по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как установил Куйбышевский райсуд Омска, с 2022-го по 2023 год Владимир Сосков, зная об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить ремонт до начала отопительного периода, согласовал перенос сроков работ, что привело к возникновению аварийных ситуаций на оборудовании ТЭЦ-5 в декабре 2023 года. На территории трех округов Омска в течение двух недель не работали 11 детских садов, прекратили очное обучение 18 школ, отсутствовало отопление «в большом количестве многоквартирных домов в условиях крайне низких температур». С жалобами в надзорные органы обратились более 1000 человек (температура в квартирах составляла от 11 до 18 градусов).

Свою вину Владимир Сосков признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 180 тыс. руб.

Михаил Кичанов