«Россети Новосибирск» обеспечат электроснабжение нового производства косметики

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Компания «Россети Новосибирск» выдаст более 1,4 МВт дополнительной электрической мощности для производства косметической продукции в наукограде Кольцово. Здесь ведется второй этап строительства производственного комплекса ООО «Лаборатория Ангиофарм», которое специализируется на создании профессиональной уходовой косметики (космецевтики) на основе собственной запатентованной разработки.

Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии для наукоемкого и высокотехнологичного производства энергетики разработали схему электроснабжения, в которой задействована высоковольтная подстанция 110 кВ «Барышевская». Это один из основных источников электроснабжения наукограда, где также строится Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ).

На подстанции недавно провели реконструкцию: установили новые силовые трансформаторы, что позволило увеличить ее мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА, смонтировали дополнительные линейные ячейки, а также современную противоаварийную автоматику.

«Лаборатория Ангиофарм» более 10 лет разрабатывает и производит продукцию для поддержания красоты, здоровья и молодости кожи. Основа продукции – рекомбинантный ангиогенин (фактор роста капилляров), уникальную технологию выделения которого удалось разработать благодаря тесному сотрудничеству с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН из новосибирского Академгородка.

Для «Россети Новосибирск» важно не просто выполнить технические условия подключения, но и обеспечить надежное электроснабжение, позволяющее предприятию наращивать объемы производства, внедрять инновационные технологии и поддерживать высокие стандарты качества продукции. Проект особенно значим в контексте импортозамещения. Ведь развитие отечественного производства косметики снижает зависимость от зарубежных поставок и создает условия для появления конкурентоспособной российской продукции.

Реализация этого проекта станет очередным примером эффективного взаимодействия энергетиков и промышленников в интересах развития российской экономики. Надежное электроснабжение – фундамент для роста отечественного производства и укрепления позиций российских компаний на внутреннем и международном рынках.

