В Еманжелинске уволили воспитателя детсада после получения ребенком травмы

Прокуратура Еманжелинска внесла представление начальнику управления образования администрации округа после получения травмы ребенком в отсутствие воспитательницы в детском саду. Сотрудницу уволили, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка надзорного ведомства установила, что 8 октября во время сбора воспитанников на утреннюю прогулку работница по гигиеническому воспитанию взяла мальчика за рукав куртки. Она не удержала несовершеннолетнего, и ребенок получил ушиб головы и ссадины. В это время воспитательница, ответственная за присмотр детей, отсутствовала.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Инструктору по гигиеническому воспитанию объявили дисциплинарное взыскание. Воспитательницу уволили.

Виталина Ярховска