Жителя Троицка будут судить за хранение и продажу немаркированного алкоголя

Следственный отдел МО МВД России «Троицкий» завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в хранении и сбыте немаркированной табачной и алкогольной продукции (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что горожанин приобретал сигареты и алкоголь в особо крупном размере. После этого он перевозил продукцию в частный дом для хранения и продавал на территории Троицка и района. У местного жителя изъяли 25 тыс. пачек сигарет и 100 л алкогольной продукции без акциза. Общая стоимость товаров составила 3,5 млн руб.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска