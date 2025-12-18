Ночью в Саратове горел СЭЗ имени Орджоникидзе

В Саратове ночью 18 декабря произошел пожар в здании на ул. Большой Садовой, 239. По этому адресу располагается электроприборостроительный завод (СЭЗ) им. Серго Орджоникидзе

Пожар тушили 50 сотрудников МЧС с использованием 16 единиц спецтехники. К 03:00 пожарным удалось справиться с пламенем.

По информации МЧС, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

По предварительным данным, загорелась проводка. Ущерб заводу нанесен минимальный. Идет следствие.

Нина Шевченко