Россельхознадзор обнаружил в мандаринах из КНР карантинного вредителя в Омске

В ходе контроля на территории омского оптово-распределительного центра инспекторы Россельхознадзора выявили присутствие карантинного вредителя — черную цитрусовую белокрылку. Партия мандаринов из КНР была поставлена в регион из Казахстана, сообщили в надзорном ведомстве по Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснили в Россельхознадзоре, выявленный вредитель опасен для цитрусовых, винограда и чая: он угнетает растения и портит товарный вид продукции.

Сообщается, что собственник груза уже провел процедуру обеззараживания методом фумигации. Партия мандаринов объемом более 11 т допущена к реализации.

Всего с начала 2025 года управление Россельхознадзора по Омской области зафиксировало 124 случая выявления карантинных объектов, но цитрусовая белокрылка выявлена впервые.

Михаил Кичанов