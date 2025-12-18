Politico: ЕС разделился на два лагеря из-за споров о российских активах

Страны Евросоюза не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины перед саммитом 18-19 декабря, сообщает Politico. Часть стран призывает использовать замороженные российские активы, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.

Одна группа стран во главе с Германией и поддержкой Северной и Восточной Европы настаивает на выдаче Украине репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Они считают, что альтернативы этому механизму нет.

Им противостоят Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия. Они выступают за альтернативный вариант — выпуск совместного долга ЕС, гарантированного общим бюджетом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам предстоит выбрать между двумя путями: использованием активов или совместными заимствованиями. В качестве возможного компромисса рассматривается схема, по которой в финансировании будут участвовать только 25 из 27 стран ЕС, исключая выступающие против помощи Украине Венгрию и Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос об активах не будет обсуждаться на саммите, а переговоры перешли к теме общих займов. Однако высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico опроверг это, подтвердив, что вариант с российскими резервами остается на повестке дня.