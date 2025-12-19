Первый по алюминию, первый в космосе

С 1950-х годов советская алюминиевая индустрия переживала настоящий бум, выступая опорой для послевоенного восстановления страны. В результате к 1980-м годам СССР стал крупнейшим в мире производителем и потребителем алюминия. Критическую роль алюминиевая промышленность сыграла в становлении космонавтики и освоении космоса. Без сплавов алюминия человечество так и не покинуло бы пределов планеты. Замены этим материалам в космических кораблях, ракетах и спутниках не изобрели до сих пор.

Фото: NASA На алюминиевые сплавы приходится 50–90% массы всех космических аппаратов, включая первый искусственный спутник Земли «Спутник-1» (1957), корабль «Восток-1» Юрия Гагарина (1961), советскую станцию «Мир» (на фото) (1986–2001) и Международную космическую станцию, работающую уже четверть века на орбите

Послевоенное чудо

Стремительный рост отечественной алюминиевой промышленности после Победы стал одним из элементов советского послевоенного «экономического чуда». В кратчайшие сроки были восстановлены заводы на западе страны, одно за другим появлялись новые производства.

В 1951 году заработал завод в Кандалакше (Мурманская область) — до сих пор это единственное алюминиевое предприятие за Полярным кругом. В 1954-м дал первый металл алюминиевый завод в Надвоицах (Карелия), в 1959-м — в Волгограде. В том же году в Волхове и Пикалево Ленинградской области заработали первые в мире заводы по производству глинозема из нефелина — руды, которая служит отходом добычи апатита.

В 1950–1960-х годах полным ходом продолжалась электрификация Восточной Сибири, великие русские реки обрастали плотинами гидроэлектростанций. Так, на Ангаре заработали Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС, на Енисее — Саяно-Шушенская, Майнская и Красноярская ГЭС. Большие объемы доступной электроэнергии позволили открыть Иркутский (в 1962-м), Красноярский (в 1964-м) и Братский (в 1966-м) алюминиевые заводы. Последний стал на то время крупнейшим в мире — его мощность составила почти 1 млн тонн.

Последним советским алюминиевым предприятием стал Саяногорский алюминиевый завод (Хакасия). Он заработал 21 апреля 1985 года, питался от Саяно-Шушенской ГЭС, был самым технологичным предприятием цветной металлургии своего времени и крупнейшим производством алюминиевых сплавов в стране. Эту свою роль он сохраняет по сей день, выступая базовой площадкой тестирования и внедрения металлургических инноваций РУСАЛа.

К началу 1980-х за Советским Союзом было мировое первенство как по ежегодному выпуску (более 3 млн тонн), так и потреблению (17 кг на душу населения) алюминия. Колоссальные по тем временам цифры диктовались насущными потребностями одной из передовых экономик мира. На алюминиевую индустрию опиралась вся отечественная промышленность, включая машиностроение, энергетику, транспорт, строительство, оборонку, электротехнику и ракетно-космическую отрасль.

Первый в космосе

Одним из инновационных потребителей алюминия в послевоенные годы стала советская космическая программа. Еще в 1865-м Жюль Верн в своем «Из пушки на Луну» писал о применении алюминия в космических аппаратах. Советский Союз первым претворил это пророчество в жизнь менее века спустя.

Собственно, алюминий стал первым, что человечество вывело на орбиту: «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 года, представлял собой две полусферы диаметром 58 см из алюминиево-магниевого сплава АМг6 толщиной 2 мм. Алюминий буквально окружал и Юрия Гагарина, когда тот 12 апреля 1961-го совершал первый в истории пилотируемый космический полет. Из сплавов этого металла были выполнены конструкции приборного отсека, трубопроводов, силовых деталей и систем жизнеобеспечения корабля «Восток-1», герметичный корпус спускаемого аппарата, топливные баки ракеты Р-7.

Незаменимым в освоении космоса сплавы алюминия сделало присущее им сочетание прочности, коррозионной стойкости и легкости. Так, малый вес алюминиевых конструкций снижает расход топлива, необходимого для вывода на орбиту, и вдобавок обеспечивает большую грузоподъемность. А стойкость и прочность позволяют выдерживать экстремальные условия, в том числе предохранять космонавтов и чувствительную аппаратуру от космической радиации. В результате без этих материалов еще не обходился ни один спутник, космический корабль, орбитальная станция или ракета, на алюминиевые сплавы приходится от 50% до 90% их массы.

Из этих же материалов предполагается строить лунные и марсианские базы. Причем на Луне сырье для производства алюминия в избытке. Высоким содержанием этого элемента отличается минерал анортит, которым богаты застывшие базальтовые лавы, образующие плоское ровное дно лунных морей. Не исключено, что РУСАЛ однажды откроет там свои предприятия. Впрочем, пока это кажется чистой фантастикой, как было когда-то с мечтами о полетах в космос во времена Жюля Верна.

