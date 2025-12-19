Крылатый металл Победы

К началу 1940-х годов алюминий стал одним из самых востребованных металлов, в том числе в оборонной промышленности. Он был необходим буквально для всего: от постройки самолетов и судов до производства приборов и снарядов. На момент нападения нацистской Германии Советский Союз испытывал алюминиевый голод. Преодолеть его удалось благодаря производственным подвигам тыла, что стало одним из ключевых компонентов Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время Великой Отечественной войны единственным предприятием в стране, способным выпускать алюминий и его сплавы, оставался Уральский алюминиевый завод (1939–н. вр.), расположенный в городе Каменске-Уральском Свердловской области. За военные годы из продукции предприятия было построено 108 тыс. самолетов

Фото: «Русал» Во время Великой Отечественной войны единственным предприятием в стране, способным выпускать алюминий и его сплавы, оставался Уральский алюминиевый завод (1939–н. вр.), расположенный в городе Каменске-Уральском Свердловской области. За военные годы из продукции предприятия было построено 108 тыс. самолетов

Фото: «Русал»

Рождение цельнометаллической авиации

«Крылатым» алюминий постепенно сделался в первой трети XX столетия, когда ведущие мировые державы одна за другой наладили массовое производство цельнометаллических самолетов. Однако в чистом виде этот металл для использования в авиастроении непригоден по причине своей хрупкости. Проблему решили немцы, разработавшие в самом начале 1900-х годов алюминиевый сплав с медью, магнием и марганцем — дюралюминий (дюралюмин, дюраль), в честь немецкого города Дюрен, где в 1909 году открылось его первое производство.

Выпускать боевую авиацию из этого сплава Германия начала уже в годы Первой мировой войны. В частности, из него состоял первый в истории принятый на вооружение цельнометаллический истребитель — им в 1918 году стал моноплан Junkers DI.

В 1922-м немецкий трофейный истребитель разобрали по инициативе Комиссии по металлическому самолетостроению, работавшей под руководством Андрея Туполева при Центральном аэрогидродинамическом институте. В ходе лабораторных испытаний удалось определить химический состав сплава, из которого был сделан Junkers DI. Незамедлительно опытное производство сплава запустили на Кольчугинском заводе по обработке цветных металлов.

Получившийся аналог дюраля назвали кольчугалюминием. Он ничем не уступал германской разработке, но отличался от нее содержанием никеля и иными пропорциями меди и марганца. 26 мая 1924 года поднялся в небо произведенный из него первый отечественный цельнометаллический самолет — АНТ-2. Впоследствии советский сплав стали классифицировать как марку дюраля (дюралюмин Д1).

Алюминиевый голод

К концу 1930-х алюминий сделался незаменимым сырьем не только в авиастроении — он широко применялся в автомобильной, приборостроительной, судостроительной и многих других отраслях. От способности обеспечить себя этим металлом стал зависеть военный потенциал ведущих держав.

Нацистская Германия развязала Вторую мировую войну, будучи мировым лидером по производству алюминия (около 200 тыс. тонн в год). Когда же она напала на СССР, тот, напротив, испытывал острую нехватку этого стратегического материала.

Ситуация дополнительно осложнялась потерей в первый год войны основных предприятий цветной металлургии, располагавшихся на западе страны. В частности, под контролем врага оказались Днепровский и Волховский алюминиевые заводы, а также Тихвинский глиноземный.

С сентября 1941-го по январь 1943-го единственным предприятием в стране, способным выпускать алюминий и его сплавы, оставался Уральский алюминиевый завод. В одиночку он конкурировал с десятками европейских алюминиевых заводов, работавших на Германию. По итогам 1941-го советское производство «крылатого металла» сократилось до 31 тыс. тонн, а у противника с учетом всех сателлитов и оккупированных стран оно составляло 218 тыс. тонн.

Трудовой подвиг

Немцам так и не удалось наладить выпуск алюминия ни на одном из оккупированных советских производств. Под артобстрелами наступавшего врага их оснащение и работники были эвакуированы вглубь страны — на Урал и в Сибирь, где с их участием стали создаваться новые мощности.

В октябре 1941-го приступили к строительству второй очереди УАЗа. О том, как оно велось, в декабре 1941-го писала газета «За уральский алюминий»: «Территория завода выглядела как огромное поле грандиозного боя. Окончив смену в действующих цехах, сотни рабочих, инженеров и техников выходят на строительные площадки новых цехов. Вручную копают мерзлую землю, отогревая ее кострами. Не хватает механизмов — на руках подносят тяжелые детали».

В 1942-м про производственная мощность УАЗа достигла 84 тыс. тонн алюминия, практически столько выдавала вся алюминиевая промышленность страны в мирное время. За все военные годы из продукции этого предприятия построили 108 тыс. самолетов.

Металл против дерева

Благодаря трудовым подвигам тыла выпуск цельнометаллических самолетов в СССР с началом войны просел лишь незначительно (с 3404 шт. в 1940-м до 3196 шт. в 1941-м) и уже с 1942-го стал неуклонно расти. Впрочем, основная часть авиации все же имела смешанную конструкцию.

Практически целиком из дюраля СССР производил преимущественно бомбардировщики, в том числе тяжелый ТБ-3, фронтовой СБ и дальний Ил-4. Последнему, правда, с 1942-го ради экономии дюраля (до 169 кг на машину) из авиационной древесины начали изготавливать переднюю часть фюзеляжа, пол пилота и хвостовой кок.

Историк Николай Симонов в статье «Производство в СССР авиационных материалов в период Великой Отечественной войны» подчеркивает: «Реальную задачу строить самолеты смешанной конструкции, заменяя, где это возможно, металлические детали, обусловил дефицит наиболее передового авиационного материала — "крылатого металла"».

Ближе к окончанию войны благодаря усилиям оборонной промышленности в истребителях удалось применять больше дюраля. Пример — лучшие аппараты своего времени Як-3 и Ла-7, имевшие металлические силовые элементы крыла, они начали поступать на фронт в ходе операции «Багратион» в Белоруссии в 1944-м. Они по всем параметрам, включая скорость, скороподъемность и маневренность, превосходили аналогичные самолеты, стоявшие на вооружении у люфтваффе.

Этому способствовал пуск Новокузнецкого (в то время — Сталинского) алюминиевого завода в январе 1943-го. Он стал первым производством «крылатого металла» в Сибири, вместе с УАЗом обеспечивая бесперебойную работу оборонной промышленности страны до самого конца войны. Одновременно в Краснотурьинске (Свердловская область) строился Богословский алюминиевый завод. Однако свою лепту он внес не в приближение Победы, а уже в послевоенное восстановление страны: первую плавку торжественно выдал 9 мая 1945 года.

Илья Арзуманов