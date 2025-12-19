Индустрия полного цикла

Теоретический базис отечественной алюминиевой отрасли был разработан в последние годы Российской империи. А к практике перешли уже при советской власти. Государственным планом по электрификации России (ГОЭЛРО) предусматривалось создание алюминиевых заводов в симбиозе с гидроэлектростанциями. К концу 1920-х страна обладала собственной сырьевой базой и опытными производствами, а по итогу 1930-х — сформировавшейся индустрией полного цикла с крупными промышленными кластерами в Ленинградской области и на Урале.

Первые килограммы советского алюминия были получены на ленинградском заводе «Красный выборжец» 27 августа 1929 года

Первые килограммы советского алюминия были получены на ленинградском заводе «Красный выборжец» 27 августа 1929 года

Фото: Уткин Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

От рождения научной школы к становлению индустрии

Дореволюционная Россия своей развитой алюминиевой промышленности не имела. Единственное химическое предприятие просуществовало всего несколько лет. Его продукция не могла конкурировать по цене с зарубежной — французов и британцев, освоивших промышленный электролиз алюминия. Однако научная школа электрометаллургии алюминия в царской России была создана, причем мирового уровня.

Ее основателем стал профессор Петербургского политехнического института Павел Федотьев. В 1910-м он оборудовал в Санкт-Петербурге электрохимическую лабораторию, получил в ней алюминий электролитическим методом и опубликовал первые отечественные работы по этой теме (в 1912, 1913 и 1915 годах). Все они, начиная с самой первой («Экспериментальное исследование по электрометаллургии алюминия»), получили мировую известность и оказали влияние на развитие технологии в том числе за рубежом.

Именно под руководством Павла Федотьева родилась советская алюминиевая индустрия.

27 августа 1929 года первые килограммы алюминия выдало опытное производство на ленинградском заводе «Красный выборжец».

А 14 мая 1932 года в Волхове заработал первый советский завод алюминия — Волховский алюминиевый комбинат мощностью 5 тыс. тонн металла в год.

Годом позже в Запорожье был пущен Днепровский алюминиевый комбинат, способный выдавать уже 15 тыс. тонн в год.

Электрификация всей страны

Места расположения первых и последующих советских алюминиевых заводов выбирались неслучайно: их строили при гидроэлектростанциях, с помощью которых советское руководство электрифицировало страну.

На получение тонны алюминия уходит порядка 20 тыс. кВт•ч электроэнергии, поэтому использовать для становления новой индустрии безграничное богатство страны — энергию ее рек — было самым логичным решением.

Первый отечественный цельнометаллический самолет АНТ-2, произведенный из отечественного кольчугалюминия (дюралюмин Д1), поднимется в небо 26 мая 1924 года

Первый отечественный цельнометаллический самолет АНТ-2, произведенный из отечественного кольчугалюминия (дюралюмин Д1), поднимется в небо 26 мая 1924 года

Фото: РИА Новости

Строительство алюминиевых заводов именно в связке с ГЭС было составной частью Государственного плана по электрификации России (ГОЭЛРО), который в 1920 году утвердило советское правительство во главе с Владимиром Лениным.

Индустриальная синергия, характерная для российской алюминиевой индустрии, по сей день служит примером эффективного энергопромышленного кластера (и притом «зеленого» — энергия рек, как известно, возобновляемая).

Отечественное сырье

Помимо электричества, на тонну алюминия уходит 1,9 тонны глинозема. Самым дешевым способом его получения с конца 1880-х служит байеровский метод переработки бокситов, которые потому и считаются основной алюминиевой рудой.

Первое в России месторождение этих минералов, зачастую неотличимых от глины,— Тихвинское — было открыто в 1916 году, однако осваивать его начали только при советской власти, во второй половине 1920-х.

Отечественной науке пришлось решать проблему: тихвинские бокситы не подходили для существовавших на то время технологий производства, поскольку содержали сравнительно много кремнезема. Это, к слову, было причиной, по которой представители американского алюминиевого гиганта Alcoa, участвовавшие в разведке по приглашению Геологического комитета России, не рекомендовали месторождение к промышленному освоению. По мнению американских специалистов, произвести алюминий из столь «грязного» сырья было просто невозможно.

Обратное доказали российские химики-металлурги Александр Яковкин, Александр Кузнецов и Евгений Жуковский. В 1920-х они разработали целый ряд технологий получения глинозема из любых бокситов независимо от степени их загрязнения кремнеземом или окислами железа. Российские технологии позволили выстроить отечественную алюминиевую индустрию на отечественном же сырье. Самые первые опытные килограммы советского алюминия, полученные на «Красном выборжце» в 1929-м, были произведены из тихвинских бокситов.

14 мая 1932 года в городе Волхове Ленинградской области пущен в строй первый советский завод по выплавке алюминия — Волховский алюминиевый комбинат мощностью 5 тыс. тонн серебристого металла в год

14 мая 1932 года в городе Волхове Ленинградской области пущен в строй первый советский завод по выплавке алюминия — Волховский алюминиевый комбинат мощностью 5 тыс. тонн серебристого металла в год

Фото: РИА Новости

На третье место в мире

Формирование алюминиевой индустрии полного цикла в стране завершилось 13 ноября 1940-го года: в этот день при тихвинском месторождении заработало первое в стране отдельное предприятие по производству глинозема из бокситовой руды — Тихвинский глиноземный завод.

К этому времени география новой отрасли успела расшириться на Урал. В 1931–1935 годах были открыты месторождения высококачественных бокситов на Северном и Южном Урале, организованные там рудники послужили сырьевой базой для Уральского алюминиевого завода (УАЗ). Пуск первой очереди УАЗа мощностью в 25 тыс. тонн алюминия в год состоялся 5 сентября 1939 года, энергетической базой производства послужила Красногорская ТЭЦ.

В 1940 году СССР вышел на третье место в мире по объему производства алюминия (около 90 тыс. тонн) — он уступал только Германии (200 тыс. тонн) и США (150 тыс. тонн), при этом обгонял Канаду (75 тыс. тонн) и Францию (50 тыс. тонн). Примечательно, что столь высокий результат был достигнут всего через восемь лет после первой промышленной плавки на Волховском заводе.

