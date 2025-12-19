Экспортеры не успеют освоить суммарную квоту 2025 года

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» при поддержке РА «Русмет» инициировала дискуссию о пересмотре экспортных квот на металлолом, направив обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Однако Ассоциация электрометаллургических предприятий выступает категорически против, указывая, что экспорт лома фактически поддерживает конкурентов России на закрытых для отечественного металла рынках. Своими размышлениями о возможных компромиссах, цене промедления и актуальных мерах господдержки поделился директор «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

— Какова сегодня ситуация с ограничениями на вывоз лома черных металлов за пределы Российской Федерации?

— Запрета, к счастью, нет, но действует принятое в декабре 2024 года ограничение экспорта в виде тарифной квоты в 1,5 млн тонн лома черных металлов на весь 2025 год.

В июне текущего года после серии встреч и консультаций чиновников Минпромторга и Минэкономразвития с представителями Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ряда металлургических предприятий ежегодную квоту расширили на 300 тыс. тонн — в итоге суммарная квота на 2025 год увеличилась до 1,8 млн тонн, но решение несколько запоздало. Летом, когда квоты были нужны, их получить было нельзя, а осенью возникли риски не успеть вывезти лом до конца года. В итоге, экспортеры не успеют освоить весь объем, суммарный объем экспорта за 12 месяцев 2025 года будет 1,4–1,5 млн тонн.

Надо понимать специфику экспорта лома по тарифной квоте: необходимо не только накопить экспортную партию и завести ее в морской порт, найти судовладельца, который согласится работать с Россией, потом судно с учетом погоды прибывает в разрешенный порт, потом судно будет загружаться полторы-две недели, и если это уже загруженное ломом судно покинет порт до 31 декабря 2025 года, но выйдет из территориальных вод России только в 0:05 1 января 2026 года, то экспортер попадает на пошлину в €290 на тонну вместо €15.

Поэтому ассоциация обратилась в правительство РФ с обращением разрешить до конца 2026 года вывоз лома, задекларированного в декабре 2025-го.

— Стало быть, компромисс найден и удовлетворяет все заинтересованные стороны?

— Мы благодарны правительству РФ, Минпромторгу и Минэкономразвития за внимание к проблемам отрасли, включая ожидаемое повышение тарифной квоты на 2026 год. Одновременно, мы призываем всех к пониманию того факта, что применение тарифного квотирования на вывоз лома черных металлов в текущем формате не соответствует принципам, заложенным в статье 36 «Тарифные преференции и тарифные квоты» закона РФ «О таможенном тарифе», которая, по своей сути, вообще направлена на преференции, а не на ограничения и ухудшение положения участников внешнеэкономической деятельности. А сейчас вместо помощи экспортно ориентированным регионам для них устанавливаются дополнительные препоны. Например, установлены фактические запреты на вывоз лома из портов ЮФО, которые находятся в зоне недружественных действий, а также действуют ограничения в регионах ДФО и СЗФО, значительно удаленных от внутренних рынков сбыта.

Объясню на примере. Ранее базовая ставка на вывоз лома и отходов черных металлов составляла 5%, но не менее €5 за 1 тыс. кг. В случае применения статьи 36 тарифная квота должна быть преференцией и выдаваться на более низкую или нулевую ставку пошлины, чем базовая. Вместе с тем базовая ставка пошлины была искусственно и необоснованно завышена. Сейчас база вместо €5 составляет €290 на тонну, что является нерыночным заградительным барьером при цене лома черных металлов на внешнем рынке более €300 с учетом затрат на доставку. Получается, что преференцией фактически стало само право на возможность торговли.

Кроме того, тарифное квотирование нарушает и ряд других законодательных актов, поэтому данная мера не может пролонгироваться бесконечно.

— О каких законах идет речь?

— Ранее, в 2018–2019 годах, со ссылкой на п. 1 ч. 2 ст. 21 федерального закона от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» в отношении экспорта лома черных металлов применялась количественная квота, которую металлурги пытались обосновать критическим недостатком лома, заявляя о планах существенного роста потребления. Но всегда фиксировалось только падение спроса на лом со стороны внутренних потребителей, и дальнейшее введение в заблуждение регулятора стало невозможным.

Кстати, этим же законом установлено, что в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами исходя из национальных интересов могут вводиться меры, не носящие экономического характера и затрагивающие внешнюю торговлю товарами, но при условии, что они не представляют собой скрытых ограничений внешней торговли товарами. А именно такой характер носят сейчас ограничения вывоза лома черных металлов под видом преференций.

Еще действующие ограничения экспорта противоречат федеральному закону от 27 ноября 2010 года №311-ФЗ «О таможенном регулировании», федеральному закону от 3 августа 2018 года №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», реализации главной цели денежно-кредитной политики Банка России (защите и обеспечению устойчивости рубля) и даже статье ХХ Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года в рамках участия Российской Федерации в ВТО.

— Кстати, а как проблема дефицита лома решается за рубежом?

— В странах с высоким уровнем переработки (ЕС, Турция, США, Япония) действует правило: либо нет запрета, либо есть компенсации. Если государство ограничивает экспорт, то оно же поддерживает ломосбор через субсидии, инфраструктуру, переработку. В Турции лом — стратегическое сырье, но запретов на экспорт нет. В ЕС лом торгуется как любой другой ресурс — в рамках рынка. В России же экспорт ограничивается, а компенсационного механизма нет.

Страны, входящие в ОЭСР, не ограничивают экспорт лома для развития отрасли переработки вторсырья. США, например, экспортируют в Азию 13–18 млн тонн лома в год, но сейчас из-за сценария торговых войн они больше сосредоточены на своем внутреннем рынке. После ввода пошлин на импорт стали американские заводы платят больше, поэтому американский металлолом будет перенаправляться на внутренний рынок. То есть регулирование экспорта идет за счет роста внутреннего спроса, а не ограничения тарифами или квотами. В 2026–2027 годах будут вводиться ограничения в отношении торговли ломом только для стран, не входящих в ОЭСР.

ВТО не рекомендует использовать меры регулирования внешней торговли, к которым относятся как количественные ограничения экспорта, так и иные нетарифные и тарифные меры. За исключением четко оговоренных случаев.

Россия, несмотря на сложные геополитические условия, остается международным игроком на товарных рынках. А ведь членами ВТО, помимо прочих, являются и такие дружественные страны, как Китай, Индия, Турция. Думаю, что минимум половина металлургических предприятий не поддерживает ограничения вывоза лома с территории России, при этом они вынуждены нести солидарные риски потери внешних рынков из-за заводов, которые лоббируют такие меры для роста собственной прибыли.

Кроме того, практику по введению ограничений экспорта лома со ссылкой на опыт и в ответ на действия России уже переняли соседние государства — Казахстан, Армения, Узбекистан. И этим были нарушены давние торговые связи и обеспечение российских заводов ломом из указанных географических зон, удобных для закупки с логистической точки зрения. Тот же Казахстан традиционно поставлял в Россию около миллиона тонн, теперь поставки обнулились.

— И каков масштаб бедствия в сфере ломозаготовки в России на сегодняшний день?

— 2025 год уже входит в историю новой России с печальным рекордом: самый низкий уровень ломосбора с 1993 года. В 1990-х и по 2005 год экспорт, доходивший иногда до 10–11 млн т в год, позволил сохранить инфраструктуру отрасли. Когда пошел резкий рост внутреннего рынка, ломозаготовители смогли ему полностью соответствовать.

Сегодня ломосбор в России более чем втрое ниже ломообразования, которое связано с размером национального металлофонда. А он в нашей стране непрерывно рос с 2000 года и на 2024 год превышал 1,7 млрд тонн. И можно проследить по статистике, что именно ограничения экспорта после 2018 года неизменно являлись одной из причин спада ломосбора и его резкого падения в 2024–2025 годах.

Ну и вторая причина — двукратный спад спроса с уровня 2021 года на внутреннем рынке. Инициаторы ограничений экспорта систематически вводили в заблуждение органы власти, что ожидается рост внутреннего спроса на лом.

По предварительным данным за 12 месяцев 2025 года, потребление лома черных металлов в России сократится на 18%, это означает выпавший спрос в размере 3,4 млн тонн к уровню 2024 года.

Еще стоит отметить, что потеря экспортных рынков за несколько последних лет закономерно привела к сокращению 35 тыс. рабочих мест в ломозаготовке и 176 тыс. рабочих мест в смежных отраслях, обслуживающих ломозаготовительную отрасль (логистики, юристы, делопроизводство), относительно 2021 года.

Другим очевидным негативным экономическим эффектом является недополученная валютная выручка и таможенные платежи. Так, падение экспорта лома на 11,9 млн тонн в 2018–2024 годах привело к потере валютной выручки в объеме $4,3 млрд и недосбору пошлин на сумму $216 млн.

А ведь экспорт лома мог бы внести ощутимый вклад в торговый баланс и содействовать укреплению устойчивости российской экономики.

— Как же можно достичь оптимального баланса, когда и ломозаготовители не будут сокращать персонал и банкротиться, и металлургам сырья хватит? Какие меры господдержки могли бы поддержать ломозаготовителей?

— Сейчас мы наблюдаем необратимый процесс ухода большого количества игроков с рынка из-за того, что спрос на лом черных металлов внутри России упал в два раза в сравнении с 2021 годом, а на экспорт такие компании не могут получить квоты в силу разных причин.

Но остановить эту негативную динамику, наверное, еще не поздно. Например, ломозаготовителям Сибири далеко экспортировать, что на Запад, что на Восток — высокий ж/д тариф закрывает возможности для экспорта. Поэтому будет логичным решением разрешить экспорт в Узбекистан и Монголию вместе с механизмом получения квоты для неисторических экспортеров.

В частности, можно инициировать внесение отрасли обращения с ломом и отходами металлов отдельным разделом в перечень госпрограмм для поддержки других отраслей, например автомобилестроения и робототехники. Еще полезным была бы поддержка моратория на штрафы за несоблюдение нагрузки на ось при перевозке лома металлов на автотранспорте. Не помешало бы субсидирование железнодорожных тарифов на перевозку лома из дальних регионов до заводов-потребителей за счет взимания экспортных пошлин.

Да и вообще пора уже нормативно определить понятие критического недостатка (дефицита) лома на внутреннем рынке, согласно критериям ФАС, а также актуализировать реформу утилизации ВЭТС в рамках предложений ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» по пункту 1.6 плана мероприятий по реализации стратегии развития металлургии до 2030 года.

В развитых странах лом — это мусор, который надо максимально собирать, сортировать и перерабатывать для повторного вовлечения в хозяйственный оборот, что является одним из ключевых элементов безуглеродной стратегии и рачительного использования природных ресурсов. Поэтому принимаются усилия, чтобы деятельность по переработке лома и отходов была экономически рентабельной. Чтобы ломозаготовители вкладывались в дорогостоящие технологии и оборудование по сортировке. Надо отходить от принципа выживания одной отрасли за счет другой.

Беседовал Дмитрий Смирнов