Проект «Медвежья тропа» распространили еще на три города Ярославской области

Туристический проект «Медвежья тропа» реализуют в Данилове, Пошехонье и Любиме. Общее число городов проекта увеличилось с восьми до одиннадцати. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области "Медвежья тропа", Ростов Великий

Фото: Правительство Ярославской области

Этим же постановлением изменены сроки реализации проекта. Изначально «медвежьи следы» должны были появиться в Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе, Ростове Великом и Ярославле не позже декабря 2025 года. Однако к настоящему моменту проект реализован только в Ярославле и Ростове. Сроки для оставшихся городов продлены до мая 2026 года, в этот же список включили и Мышкин, хотя там проект планировали сделать к концу 2026 года.

При этом теперь к декабрю следующего года проект будет реализован в большем количестве городов, чем было запланировано изначально. Такой срок установлен для Тутаева, Гаврилов-Яма, Данилова, Любима и Пошехонья.

В 2023 году в Ярославле появилась тротуарная плитка с металлической вставкой в виде медвежьего следа. Такие метки были размещены на протяжении 6,3 км через каждые 10 метров: маршрут проходит мимо основных достопримечательностей центра города. Аналогичный маршрут открыли в Ростове Великом 15 декабря 2025 года.

Алла Чижова