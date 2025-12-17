Силы ПВО сбили 30 БПЛА над Крымом и Черным морем за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 17 декабря силы ПВО сбили 30 дронов над Россией, сообщили в Минобороны. 17 беспилотников было уничтожено над Крымом, еще 13 — над Черным морем.

Глава Севастополя Михаил Развожаев в 21:48 мск со ссылкой на Спасательную службу Севастополя заявил, что никакие объекты в городе не были повреждены. Губернатор Крыма Сергей Аксенов не прокомментировал налет.

Ранее, вечером 17 декабря, режим опасности по БПЛА объявили в Ростовской, Воронежской, Орловской, Калужской областях, а также в Краснодарском крае и других регионах.