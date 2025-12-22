Налоговый шторм-2026: как предпринимателям готовиться к изменениям уже сегодня
Ключевые изменения в налоговой безопасности бизнеса с 2026 года обсуждали на семинаре Сергея и Натальи Кудиновых — «Налоговые правила-2026. Как обезопасить бизнес и его владельца», в отеле Marriott. Более 80 предпринимателей изучили риски: новые полномочия ФНС, НДС 22%, новый порог для УСН — 20 млн рублей, цифровой рубль, контроль наличных и конкретные решения.
Эксперты представили план: оценить нагрузку, выбрать систему (акцент на АУСН), легально оптимизировать и подготовить защиту. Практикум с инсценировкой проверки наглядно показал, как действовать при визите ФНС и налоговых проверках.
Семинар завершился выводом: «тихий» бизнес уходит в прошлое. Готовиться к новым правилам нужно сейчас. Для старта — бесплатные материалы (чек-лист по АУСН, рекомендации ФНС). Для глубокой работы — полный комплекс услуг от команды Кудиновых.
