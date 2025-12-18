Нетаньяху одобрил крупнейшую сделку с Египтом по газу на $35 млрд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об одобрении сделки по экспорту природного газа в Египет на общую сумму $35 млрд. Он заявил, что около $18 млрд из этой суммы поступит в государственный бюджет, передает его слова The Times of Israel. Средства будут направлены на образование, здравоохранение, инфраструктуру и безопасность, заверили власти страны.

«Эта сделка значительно укрепляет позиции Израиля как региональной энергетической сверхдержавы и способствует региональной стабильности»,— сказал израильский премьер-министр.

Господин Нетаньяху подчеркнул, что утвердил ранее приостановленную сделку только после проверки ее соответствия национальным интересам, включая безопасность. Министр энергетики Израиля Эли Коэн назвал контракт крупнейшим экспортным соглашением в истории страны.