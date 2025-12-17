Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила $67 за тройскую унцию

Цена за тройскую унцию серебра с поставкой в марте 2026 года на бирже превысила $67, следует из данных Investing.com. Показатель обновил исторический максимум.

К 21:00 мск биржевая стоимость тройской унции серебра достигла $67,173. Однако к 21:30 мск цена замедлила рост до $66,510. По данным на 22:48 мск, биржевая стоимость за тройскую унцию серебра составила $66,625 на момент закрытия.

Фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года к 21:00 мск достиг $4 374,90. К 22:51 мск биржевая стоимость тройской унции составила $4 364,45.