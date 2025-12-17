В Ульяновской области сбытчики немаркированного алкоголя отделались штрафами

В Барышском городском суде Ульяновской области огласили приговор двум местным жителям, признанным виновными в приобретении, хранении и сбыте немаркированной табачной и алкогольной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в сбыте алкоголя и табака без соответствующей лицензии (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило региональное управление ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранты дела были задержаны с поличным при реализации очередной партии контрафактной продукции сотрудниками УФСБ во взаимодействии с СУСКР в августе 2025 года.

В ходе обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота более

66 тыс. пачек табачной и свыше 2,7 тыс. бутылок алкогольной немаркированной продукции на общую сумму более 9,4 млн руб.

Суд согласился с доводами обвинения и назначил назначено наказание одному обвиняемому в виде двух с половиной лет лишения свободы условно со штрафом в размере 2 млн руб., второму — в виде штрафа в размере 600 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск