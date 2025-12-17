Над Севастополем отразили удары 11 воздушных целей

Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Всего было сбито 11 «воздушных целей», написал он.

За какой промежуток времени воздушные цели уничтожили, господин Развожаев не уточнил. Никакие объекты в городе не пострадали. «Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове»,— написал губернатор.

В 20:33 мск Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых воздушных целях. Он предупредил, что обломки БПЛА и разгонные модули ракет ПВО могут упасть на землю. Жителей призвали покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Об отбое воздушной тревоги губернатор Севастополя написал в 21:27 мск.

Минобороны России отчитывалось, что с 11.00 до 20.00 мск над Крымом сбили три БПЛА, над Черным морем — пять беспилотников.