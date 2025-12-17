Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких войск на Украину

Вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности Киеву будет обсуждаться после прекращения огня, которое должно быть согласовано с Россией. Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в эфире телеканала ZDF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Axel Schmidt / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Вопрос об отправке немецких войск господину Мерцу задал депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер. В ответ на это канцлер ФРГ заявил, что «в этом мире есть вопросы, на которые ответить не так просто, как может показаться. И этот вопрос — один из них».

Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины позволят не повторить «ошибок», когда «Украина осталась беззащитной перед российским вмешательством».

На вопрос об увеличении армии ФРГ господин Мерц заявил, что хочет пересмотреть количество добровольцев, записавшихся на военную службу, не позднее 2027 года. Если этого количества окажется недостаточно для обеспечения роста бундесвера, то у Германии «не останется иного выбора, кроме как обсудить обязательную военную службу», сказал он.