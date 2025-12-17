В Ярославской области началось оформление резидентных разрешений на парковку

В пяти городах Ярославской области 17 декабря начался прием документов для оформления резидентных и льготных разрешений на парковку в зонах единого парковочного пространства. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Документы принимают в многофункциональных центрах Ярославля, Рыбинска, Ростова, Переславля и Углича. В первый день документы для оформления подали 57 жителей региона и уже получили свои разрешения.

«Как показывает практика, оформление не вызывает сложностей. Все поступающие заявки обрабатываются оперативно. Максимальный срок — до двух дней»,— резюмировал губернатор.

Для подачи заявления на парковочное разрешение в МФЦ нужно предоставить документы о регистрации по месту жительства или пребывания, документы права собственности или найма жилья, а также документы на машину. Снимающие в аренду квартиру автовладельцы могут оформить разрешение, если срок договора найма не менее одного года. Собственники долей должны получить письменное согласие всех владельцев.

Льготные разрешения могут получить участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей в период Второй мировой войны, участники СВО, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии в Чернобыле. Они должны предоставить в МФЦ регистрацию по месту жительства или пребывания на территории области, документы, подтверждающие право на льготу и право собственности на транспортное средство.

Резиденты смогут оставлять машины бесплатно в зоне платной парковки с 19:00 до 8:00, при наличии платного абонемента — круглосуточно. Льготные категории получат скидку в размере 60% на парковку. Для инвалидов парковка бесплатная.

Платное парковочное пространство начнет работу 25 декабря.