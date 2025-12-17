МВД отчиталось об изъятии более 725 кг наркотиков

Министерство внутренних дел (МВД) России изъяло свыше 725 кг наркотиков в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025». Об этом сообщили в «МВД МЕДИА».

Среди общего объема изъятых наркотиков — 359,3 кг веществ синтетического происхождения, 314,1 кг марихуаны, 40,2 кг гашиша, 6,8 кг героина, а также 3,4 кг психотропных веществ и 4,5 кг прекурсоров, сообщили в министерстве.

Сотрудники органов внутренних дел установили 6,567 тыс. ресурсов в интернете, с помощью которых распространялась запрещенная информация о наркотиках, указано в публикации. Сведения об этих ресурсах были направлены в Роскомнадзор для дальнейшей идентификации и блокировки.

Во время операции было проведено более 11 тыс. рейдов по проверке досуговых заведений и 35,6 тыс. мероприятий по отработке мест массового пребывания. Кроме того, было проверено около 19 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, более 4 тыс. учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и молодежи, а также 41,4 тыс. торговых объектов.

Для медицинского освидетельствования в органы здравоохранения были доставлены 7,007 тыс. людей в возрасте от 16 до 35 лет. Из них несовершеннолетние — 641 человек.

Принятые меры позволили выявить 5,483 тыс. преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 212 были совершены подростками. «В том числе — 3 688 фактов сбыта наркотиков, 10 фактов склонения к потреблению наркотиков, 7 фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и 15 фактов содержания наркопритонов»,— указано в публикации. Всего было составлено 5,806 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Операция «Чистое поколение — 2025» была организована МВД РФ с участием Минздрава, Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.