Огурцы за неделю подорожали на 6%

Потребительские цены за неделю — с 9 по 15 декабря — выросли на 0,05%, следует из данных Росстата. С начала месяца цены выросли на 0,11%, с начала года — на 5,37%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на уровне 6,08%.

Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 0,7%. Сильнее всего подорожали огурцы — +6,3% за неделю. Цены на лук репчатый выросли на 1,2%, на картофель — +1,0%, на яблоки — +0,3%. Помидоры подешевели на 3,2%. Цены также снизились на бананы, морковь (-0,2%), свеклу (-0,1%). Среди других продуктов питания подешевели также гречневая крупа (-0,6%), сахар (-0,5%), свинина, сыры твердые, полутвердые и мягкие (-0,4%), рис и пшено (-0,3%). Мясо птицы в цене не изменилось.

Незначительно выросли цены на некоторые лекарства: ренгалин (+0,6%), левомеколь (+0,5%), нимесулид и трекрезан (+0,4%), активированный уголь и валидол (+0,3%). Из товаров первой необходимости на 0,6% подорожали детские пеленки, на 0,5% — спички и зубные пасты, на 0,4% — детские подгузники. Среди услуг снизилась стоимость проживания в хостелах (на 0,7%), четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах (на 0,6%). При этом проживание в двух- и трехзвездочных отелях подорожало на 0,6%.