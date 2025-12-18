Долг «Мерседесом» красен

В Санкт-Петербурге арестован пятый участник банды, состоявшей из уроженцев Закавказья, обвиняемых в похищении местного предпринимателя под предлогом того, что его брат якобы не вернул внушительную сумму. Следствие полагает, что предполагаемые преступники заставили коммерсанта под дулом пистолета отдать свой Mercedes-Benz и написать фиктивную долговую расписку. Среди оказавшихся за решеткой — недавно вернувшийся из зоны боевых действий участник СВО, попавший на фронт из колонии, а также фигурант, близкий к «вору в законе» Ике Гальскому.

Исмаил Насуханов, которому инкриминируют вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищение человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) в составе организованной группы, был заключен под стражу Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга до 13 февраля 2026 года. Его арест стал пятым в рамках уголовного дела, возбужденного после нападения в сентябре этого года на бизнесмена, чье имя не раскрывается.

Пару месяцев назад суд отправил в изолятор его предполагаемых сообщников: Автандила Мутошвили (Гелани), Турпала Ахмедханова (Спартака), Минкаила Хамидова и Ерванда Назаряна. При обысках у них были обнаружены огнестрельное оружие, в том числе пистолет с глушителем, и компоненты взрывчатых веществ.

Жертвой выходцев из Чечни, Армении и Грузии, по версии следствия, стал предприниматель, брат которого, как объяснили ему, имел непогашенный долг, но сам при этом проживал за границей.

Согласно оперативным данным, после отказа заплатить за родственника потерпевшему стали угрожать расправой, в том числе действиями сексуального характера: члены группировки вынудили бизнесмена написать расписку о том, что он якобы занял 2,4 млн рублей, после чего забрали его Mercedes-Benz.

Злоумышленники, сказано в материалах дела, запихнули предпринимателя в машину и поехали к нему домой во Всеволожский район Ленинградской области за документами. Перед этим у него также забрали драгоценности и перевели деньги с его карты. Получив бумаги, они пересели в люксовую иномарку и скрылись. После этого потерпевший все же решил пойти в полицию.

Как позже выяснилось, Автандил Мутошвили входит в близкое окружение «вора в законе» Ики Гальского (Ираклия Булискерии). Последний был задержан в 2023 году после массовой драки со стрельбой в отеле «Гамма» на Обводном канале.

Еще один фигурант, Турпал Ахмедханов по кличке Спартак, недавно вернулся из зоны проведения спецоперации (СВО): на фронт он попал из мест лишения свободы, куда угодил за разбой.

Вероятные подельники Насуханова были задержаны силовиками в середине октября, а он сам — 16 декабря. На последнем заседании в Октябрьском райсуде ни фигурант, ни его защита не стали возражать против меры пресечения, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды деятельности группы и разыскивает других возможных участников.

Андрей Кучеров