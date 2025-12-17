Квартиры дали наличный оборот

В Ульяновске задержаны участники преступного сообщества, которое, по версии следствия, занималось обналичиванием денежных средств и их легализацией через специально созданное агентство недвижимости. Всего сотрудниками УМВД по этому делу задержаны 14 человек, среди них один из руководителей местной криминальной группировки, оказывавшей покровительство незаконному обороту денег. Часть задержанных дала признательные показания и сотрудничает со следствием. По данным следствия, клиентами сообщества были представители бизнеса как Ульяновской области, так и Москвы, всего в противоправной деятельности было задействовано около 100 юрлиц.

«Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области»,— сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как отмечают в МВД, следственными органами УМВД РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы), незаконной банковской деятельности организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и п. «б» ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), легализации (отмывания) денежных средств преступным путем (ч. 4 ст. 174 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и неправомерного оборота средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, «создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России». По данным полиции, юридические компании, аффилированные с подозреваемыми, «заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, «через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам». По данным следствия, сумма нелегального дохода составила около 40 млн руб.

В МВД отмечают, что услугами по обналичиванию средств пользовались представители бизнес-структур как Ульяновска и Ульяновской области, так и Москвы. Для легализации полученных денег фигурантами было создано агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчет. «Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Ее представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки»,— уточняют в МВД.

Всего, по данным следствия, «в противоправной деятельности использовалось около 100 юрлиц, в преступное сообщество входило более 14 человек».

В региональном УМВД ситуацию пока не комментируют, называть компании, участвовавшие в незаконном обналичивании денежных средств, отказались. Источник «Ъ», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что в уголовном деле идет речь об местном агентстве недвижимости с торговой маркой CENTURY 21 «Союз».

По данным Kartoteka.ru, официальное название агентства — ООО «Союз». Компания была создана в марте 2018 года. Изначально «Союз» работает по франшизе с международной сетью агентств недвижимости CENTURY 21 (имеет 75 агентств в 40 городах России). Учредители (по 50%) Александр Донченко и Евгений Мальцев. Первоначально компания была зарегистрирована в Ульяновске, однако в июне 2022 года избрала своим юридическим адресом Грозный Чеченской Республики, хотя основной офис компании по-прежнему находится в Ульяновске на ул. Федерации. По итогам 2024 года выручка компании составила 85,8 млн руб. с ростом на 36% к предыдущему году, прибыль составила 1,4 млн руб. (рост 10%).

В «Союзе» ситуацию комментировать отказались.

По словам источника, «разработка по «Союзу» шла уже давно, «само агентство было совершенно легальным, хорошо и активно работающим». Также источник отметил, что «все фигуранты дела были задержаны и допрошены», «кто-то признался и стал сотрудничать со следствием, кто-то отказывается от дачи показаний». Кому и какая избрана мера пресечения, неизвестно. По словам собеседника «Ъ», криминальная группировка, которая, по версии следствия, покровительствовала незаконной банковской деятельности, — ульяновская группировка «Связь».

Ранее, в начале ноября, стало известно о задержании в Ульяновске Ильгиза Мухамедзянова (он считается лидером «Связи», прозвище в криминальных кругах — Тигр), который уже давно находился в разработке управления по экономической безопасности и противодействию коррупции, а также управления угрозыска регионального УМВД. По данным источников «Ъ», ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. В УМВД эту информацию не комментируют, но и не опровергают.

Сергей Титов, Ульяновск