Полисы разложились по портфелям

В результате перехода на новый стандарт финансовой отчетности МСФО-17 (действует с января 2025 года) страховые компании зафиксировали заметные изменения в ключевых показателях — капитале и прибыли. В ряде случаев рост превысил 10%. Однако новые требования меняют и всю структуру учета в страховых компаниях: запрещают взаимозачет прибыльных и убыточных портфелей, а также между портфелями разных лет, и т. д. Это ведет к изменению продуктовой линейки и тарифной политики участников рынка.

Страховые компании завершили переход на новый стандарт финансовой отчетности МСФО-17, рассказали “Ъ” в Б1. Согласно требованиям ЦБ, с начала 2025 года страховщики обязаны составлять финансовую отчетность в соответствии с требованиями стандарта. Таким образом, в 2026 году участники рынка впервые опубликуют годовую отчетность по новым правилам.

МСФО-17 вводит четкую структуру учета, правила признания и оценки обязательств, фиксированные элементы активов, обязательств, а также статей отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, указывают эксперты Б1. Кроме того, стандарт предписывает организации раскрывать существенный объем информации о своих договорах страхования и их движениях за отчетный период, отмечают они.

Такие требования уже привели к заметным изменениям в ключевых показателях страховых компаний.

По оценке Б1 (с исследованием “Ъ”), большая часть компаний (57%), специализирующихся на страховании жизни, зафиксировала увеличение капитала более чем на 10% на дату перехода.

При этом 50% страховщиков не жизни отметили увеличение капитала менее чем на 10%, 23% — уменьшение в пределах 10%.

Кроме того, согласно данным исследования, по итогам 2024 года прибыль до налогообложения у большей части компаний, специализирующихся на страховании жизни, увеличилась (у 43% — более чем на 10%, у 14% — в пределах 10%).

Половина страховщиков не жизни зафиксировала рост прибыли в пределах 10%, еще 10% — увеличение более чем на 10%.

Принципы определения выручки по договорам страхования, запрет на взаимозачет результатов между прибыльными и убыточными портфелями, а также между портфелями разных лет, исключение влияния финансовых рисков на результаты от страховой деятельности, а также увеличение суммы расходов, которые должны быть покрыты за счет прибыли по договорам страхования, предоставляют менеджменту возможность получить более полное представление о рентабельности страховых продуктов, поясняют эксперты Б1.

Такие изменения в требованиях к отчетности могут привести к пересмотру продуктовой линейки и тарифной политики.

И в большей степени это коснется ситуации, когда продуктовое предложение охватывает несколько видов страхования, часть из которых носит околонулевую или отрицательную маржинальность, в частности продажа убыточного ОСАГО с перекрестной продажей каско для одного и того же клиента, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота. «В этой связи страховые компании будут осуществлять мероприятия, направленные на снижение концентрации убыточных договоров страхования с учетом того, что их необходимо рассматривать обособленно, без перекрестных продаж»,— поясняет он. Это также можно сделать, если поднять тарифы на убыточные формы страхования до верхней границы, указывает эксперт.

Новые требования не ограничиваются корректировкой показателей. Отчетность по МСФО-17 позволит увидеть драйверы роста и оценить их качество, указывают эксперты.

По мнению руководителя страховой практики МЭФ LEGAL Ивана Рыбакова, в первую очередь это ведет к изменению подходов к оценке бизнеса страховщиков при сделках M&A или при привлечении финансирования. «Постепенное признание прибыли от операций, серьезный объем допущений в оценке обязательств изменяют привычные подходы к оценке бизнеса, заставляют не просто держать в уме показатели, которые ранее в отчетности не были видны, а обращать внимание на то, как теперь эти показатели интерпретируются каждым из страховщиков и их актуариев»,— поясняет эксперт.

Юлия Пославская