Мошенники убедили 26-летнюю ростовчанку перевести им 990 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону 26-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Им она перевела 990 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Схема, по которой действовали злоумышленники, оказалась одной из популярных. Аферисты убедили ростовчанку перевести сбережения на «безопасные счета», а затем исчезли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и круг лиц, причастных к преступлению.

Мария Хоперская