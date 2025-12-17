Дело было не в суставе

Проект строительства в Перми завода по производству протезов Уральского завода композиционных материалов оказался в центре судебных разбирательств. Инициатор строительства — ООО «Углекон» обратилось в суд с иском к разработчику проектно-сметной документации. Компания требует вернуть аванс за работу, которую считает невыполненной. «Углекон» пытается также привлечь к спору третьим лицом своего экс-руководителя Юрия Уткина и утверждает, что его действия отличались от стандарта «разумного поведения руководителя». Ответчик, московское «АДМ СпецРТ», с требованиями не согласен. Общество намерено предъявить встречный иск о взыскании средств за полностью выполненную работу.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Углекон» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «АДМ СпецРТ» с требованием о взыскании 18 млн руб. Как следует из материалов суда, компания требует взыскать с проектной компании аванс, штрафы и убытки. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о выплаченном компании авансе за проектно-изыскательские работы по проекту «создания производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов».

Напомним, проект получил статус приоритетного инвестиционного в 2020 году. Его инициатором выступило АО «УНИИКМ», реализация планировалась в 2020–2025 годах. Цель — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Разработкой этих материалов ученые УНИИКМ начали заниматься еще в 1990-х годах совместно с пермскими врачами. В 2024 году была пройдена сертификация материала для ножки тазобедренного сустава. Ранее в компании заявляли, что опытное производство начнется в 2025 году. Однако проект так и не был реализован.

Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для его реализации — ООО «Углекон». ООО является резидентом ТОСЭР «Нытва». До августа этого года компанию возглавлял бывший спикер гордумы Юрий Уткин, но летом он с командой покинул проект. С октября 2025 года компанию возглавляет Владимир Прокопьев, а проект на заседании совета по предпринимательству был отправлен на корректировку параметров. В компании планы относительно его будущего не комментировали.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», договор с «АДМ СпецРТ» был заключен 11 мая 2022 года. стоимость работ по договору составляла 60 млн руб. Инициатор проекта выплатил разработчику аванс в размере 12 млн руб. Претензии ООО «Углекон» касаются качества и сроков исполнения работ. Так, документация не сразу прошла госэкспертизу. Положительное заключение повторной госэкспертизы на нее было получено 4 декабря 2024 года. При этом смета проекта за это время увеличилась от запланированных 1,5 млрд руб. до 1,7 млрд руб. Таким образом, стоимость строительства существенно превышала первоначально согласованную.

По информации «Ъ-Прикамье», «Углекон» имеет претензии и к своему бывшему руководителю Юрию Уткину, которого просит привлечь в качестве третьего лица для участия в деле. В компании считают, что экс-руководитель «действовал не в интересах общества» и совершил «действия, явно отклоняющиеся от стандарта добросовестного, разумного поведения руководителя общества».

Юрий Уткин рассказал «Ъ-Прикамье», что команде ООО «Углекон» под его руководством менее чем за три месяца удалось довести проект до получения положительного заключения экспертизы в конце 2024 года. «Оно легло в основу полученного разрешения на строительство в ТОСЭР „Нытва“. То есть ничего не мешало начать стройку еще в декабре 2024 года. Мы за очень короткий период сделали то, что до этого не могли сделать предыдущие ответственные сотрудники УНИИКМ»,— считает господин Уткин.

Претензии в свой адрес по поводу того, что он действовал не в интересах общества, экс-руководитель категорически отрицает. Юрий Уткин полагает, строительство не началось из-за того, что у собственника проекта поменялась концепция места его реализации и готовность софинансирования получения инвестиционных заемных средств, поэтому решение о строительстве так и не было принято. Господин Уткин отметил также, что предварительная смета на проект в размере 1,5 млрд руб. не включала в себя некоторые статьи затрат для начала успешного выпуска медицинских изделий, такие как НИОКР, и даже на стартовое приобретение сырья. Кроме того, изначально проект рассчитывался в ценах 2020 года, что не соответствует его сегодняшней стоимости.

Директор ООО «Углекон» Владимир Прокопьев в телефонном разговоре с «Ъ-Прикамье» комментировать судебную тяжбу отказался, сославшись на коммерческую тайну. На официальный запрос на момент сдачи материала в печать в компании также не ответили.

В ООО «АДМ СпецРТ» (согласно Rusprofile, зарегистрировано в Москве в 2014 году; компания работает в сфере архитектуры, инженерных изысканий и технического консультирования. Учредителями являются три физических лица: Андрей Абрамов — доля 51%, Марина Сечина — 44% и Иван Ситников — 5%) сообщили «Ъ-Прикамье», что с исковыми требованиями не согласны. В компании утверждают, что полностью выполнили работы по заключенному договору: проект получил положительное заключение экспертизы, смета также была посчитана. Несмотря на это, «Углекон» проигнорировал требования компании об оплате проделанной по договору работы. В «АДМ СпецРТ» заявили, что готовят встречный иск о взыскании с «Углекона» стоимости работ в полном объеме и штрафа.

Ирина Суханова