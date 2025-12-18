Гендиректор «Грязинского культиваторного завода» может возглавить дилерскую сеть

Генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» (ГКЗ, ранее был в собственности минимущества Липецкой области) Александр Исаков может получить разрешение на совмещение руководящих должностей в двух компаниях, входящих в контур одного собственника — краснодарского холдинга «Астера». В четверг, 18 декабря, совет директоров ПАО рассмотрит вопрос об одобрении совмещения полномочий с аналогичной должностью в ООО «Феникс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Исаков занимает должность гендиректора ГКЗ с 2020 года. В мае 2025 года он был переизбран в состав совета директоров. Кроме него туда вошли Александр Козубенко (руководит «Фениксом» с 2023 года), Владимир Вертей (гендиректор ООО «Астера» и владелец 5% его доли), Ольга Большакова и Елена Чуйкова.

ПАО «Грязинский культиваторный завод» зарегистрировано в 1992 году в Грязинском районе Липецкой области. Специализируется на производстве машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Структура собственности ПАО ГКЗ в открытых источниках не раскрывается. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 1,1 млрд руб., что на 22,5% превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль увеличилась на 7,5% и достигла 157,6 млн руб. Гендиректор — Александр Исаков. ООО «Феникс» зарегистрировано в 2023 году также в Грязинском районе Липецкой области (в соседнем здании от ПАО). Компания занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникой, включая тракторы. Единственный учредитель — ООО «Астера». По итогам 2024 года выручка компании составила 1,03 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб. Гендиректор — Александр Козубенко.

Обе структуры находятся в собственности краснодарского холдинга «Астера». ООО зарегистрировано в 2022 году в Краснодаре и специализируется на деятельности головных офисов и управлении активами. Гендиректор — Владимир Вертей, владеющий 5% общества. Контрольный пакет долей сосредоточен у Андрея Рыбалкина, которому принадлежит 90% участия. Осталвшимися 5% владеет Елена Чуйкова. По итогам 2024 года выручка компании составила 179,1 млн руб., увеличившись на 115,7% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль выросла в 2,3 раза и достигла 5,4 млн руб.

Анна Швечикова