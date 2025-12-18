Запрос «Каменку» не точит

Власти Санкт-Петербурга завершили общественные обсуждения по проекту продления Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») линии метро и официально отказали жителям Приморского района в возвращении в план станции «Каменка» на этой линии. Несмотря на то, что почти все из 55 поступивших замечаний касались именно этого вопроса, комиссия сочла требования невыполнимыми, следует из опубликованного в среду, 17 декабря, заключения. Проект, предполагающий строительство лишь двух станций — «Магистраль 31» и «Коломяжская»,— будет реализован в утвержденном виде, ориентируясь на перспективную застройку, а не на уже сложившиеся густонаселенные кварталы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект входного павильона станции «Каменка»

Фото: АО «Ленметрогипротранс» Проект входного павильона станции «Каменка»

Фото: АО «Ленметрогипротранс»

Подготовка проекта продления Фрунзенско-Приморской («фиолетовой») линии метро от станции «Шуваловский проспект» до «Коломяжской» началась несколько лет назад. Ключевой документ — Проект планировки территории (ППТ) — был разработан еще в 2022 году. Однако его создание осложнялось необходимостью сложной привязки к уже существующим планам. Тогда было принято решение отказаться от строительства «Каменки», а места размещения других станций — тоже изменить. 1 ноября ППТ был представлен на антикоррупционную экспертизу. Она завершилась 14 ноября, после чего власти инициировали общественные слушания. Они прошли с 26 ноября по 5 декабря. Всего властям поступило 55 замечаний, из который подавляющее большинство — это требования все-таки построить «фиолетовую» «Каменку», чтобы разгрузить и так густонаселенный район.

Как пояснили в комитете по строительству, не все петербуржцы правильно поняли новости об отказе от строительства станции «Каменка». Изначально на участке «фиолетовой» линии после «Шуваловского проспекта» значились три станции: «Магистраль 31», «Каменка» и «Коломяжская». Однако в актуальной редакции документа промежуточная «Каменка» исчезла, а «Магистраль 31» «переехала» с юга на север — из района между Плесецкой улицей и Арцеуловской аллеи к Дороге в Каменку.

Город планирует застроить эти пока пустые территории новыми жилыми домами, так что они делают упор на перспективную застройку, аргументируют в стройблоке. Также в Смольном отмечают, что расстояние от уже густонаселенного квартала до станции «Магистраль 31» будет попадать под понятие пешей доступности. Кроме того, там же проходят маршруты наземного транспорта, что позволит создавать пересадочные узлы, уверены чиновники.

Одноименная станция — «Каменка» — должна стать продолжением «зеленой» линии метро в сторону севера города. Ранее в документах она носила название «Зоопарк» или «Планерная». Станция должна расположиться на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов и стать пересадкой между «фиолетовой» и «зеленой» линиями, то есть потребность в метро у жителей уже существующих новых ЖК она не покроет.

Официальные ответы городского комитета по строительству на предложение петербуржцев, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, были лаконичны и однообразны. Власти последовательно отклоняли все альтернативные предложения, которые сводились к трем вариантам: вернуть на карту станцию «Каменка» «фиолетовой» линии в районе Плесецкой улицы; сдвинуть утвержденную станцию «Магистраль 31» южнее, к Арцеуловской аллее, для более равномерного покрытия территории; проложить до Плесецкой улицы подземный переход с траволатором от «Шуваловского проспекта».

Город настаивает, что новая станция должна создавать пересадочные узлы, которых не получится, если разместить ее там, где просят жители. Кроме того, расстояние между «Шуваловским проспектом» и местом, которое предлагают для станции жители новых ЖК, очень маленькое и не соответствует нормативам метростроительства. На идею с траволатором также последовал отказ. «Согласно предпроектной документации, строительство подземного перехода с траволатором не предусмотрено»,— пояснили власти, добавив, что от выхода с «Шуваловского» до той же Плесецкой — всего 700 м. Более того, проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и менять его в рамках общественных обсуждений не представляется возможным, заключили в Смольном.

Продление «фиолетовой» линии от «Комендантского проспекта» сейчас оценивается примерно в 200 млрд рублей. Реализация проекта запланирована до 2034 года. Ранее планировалось довести линию до «Шуваловского проспекта» за 120 млрд рублей, открытие этой станции запланировано на 2029 год.

Полина Пучкова