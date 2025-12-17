Теплоэнергетики досрочно завершили аварийные работы на проспекте Большевиков

Специалисты АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» досрочно завершили аварийные работы на двух ключевых участках теплосетей — на Российском проспекте, 19, и проспекте Большевиков, 30, в Невском районе города. Об этом сообщают пресс-службы предприятий. Сварочные работы уже закончены, сети начали заполнять теплоносителем. Подачу отопления и горячей воды в дома планируется восстановить в течение ближайших 4-5 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт аварийного участка магистрали на проспекте Большевиков

Фото: Пресс-служба ТЭК и «Теплосеть» Ремонт аварийного участка магистрали на проспекте Большевиков

Фото: Пресс-служба ТЭК и «Теплосеть»

Ремонты на обоих участках проводились синхронизированно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Специалисты заменили 6,7 м магистрали 1980 года на проспекте Большевиков и 6,5 м трубопровода 2005 года на Российском проспекте. Оба ненадежных участка были выявлены в минувшие выходные, что потребовало срочного вмешательства.

Эти аварийные работы — часть масштабной программы обновления теплосетей района. Уже в первой половине 2026 года на проспекте Большевиков начнется полная замена 5 км трубопроводов стоимостью 6,3 млрд рублей. Аналогичная реконструкция запланирована и для участка на Российском проспекте, где строительно-монтажные работы стартуют также в 2026 году. До их завершения для обеспечения стабильного теплоснабжения будут смонтированы временные сети.

Андрей Маркелов