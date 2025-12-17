Активы внутренних дел обращены в пассивы

В Краснодаре суд по требованию Генпрокуратуры обратил в доход государства активы экс-начальника городского УМВД Александра Семенова и его жены Ольги, служившей в органах внутренних дел оперативником. Семья стражей порядка, захватив землю на подведомственной территории, возвела на ней торговый центр и шестиэтажный отель, которые от сдачи в аренду принесли им сотни миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Советский райсуд Краснодара за два заседания обратил в доход Российской Федерации имущество Александра Семенова, который с 2003 по 2011 год занимал должность начальника управления МВД краевого центра, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. Ответчиками по антикоррупционному иску выступали также доверенные лица бывшего высокопоставленного полицейского и его жена Ольга Семенова, которая до 2005 года служила в органах МВД, в том числе на оперативных должностях. Позднее брак между ними был расторгнут, но в иске отмечается, что это было сделано фиктивно как раз для сокрытия активов.

Иск об изъятии имущества семьи Семеновых направила в суд Генеральная прокуратура. Суд согласился с доводами надзора о том, что Александр Семенов использовал свой авторитет и связи для незаконного обогащения.

Высокопоставленный силовик вместе с его знакомым Леонидом Тумасовым разработал схему незаконного захвата муниципальной земли в Краснодаре, которая стоила около 350 млн руб.

В 2005 году господин Тумасов получил право собственности на несколько крупных участков, но вскоре правоохранительным органам стало известно, что представленные им в ФРС судебные акты были фальшивыми. В 2007 году Леонид Тумасов был осужден за мошенничество, часть спорных участков вернулась муниципалитету, но некоторые были переоформлены на подставных лиц и остались у них в собственности.

По данным Генпрокуратуры, занимая должность начальника УМВД России по Краснодару, господин Семенов продолжил увеличивать капитализацию своих активов путем возведения на участках дорогостоящей коммерческой недвижимости.

Так, на земле в историческом центре города в 2014 году он возвел шестиэтажную гостиницу «Екатеринодар» площадью 2,7 тыс. кв. м, номерной фонд которой включает более 50 люксовых и премиальных апартаментов.

На остальных наделах им были построены 13 торговых площадок (3 тыс. кв. м), база строительной и иной крупнотоннажной техники (126 кв. м) и автозаправочная станция (52,9 кв. м).

По данным Генпрокуратуры, непосредственное участие господина Семенова в управлении данными активами было сопряжено с исполнением им служебных обязанностей в органах МВД России, что являлось прямым нарушением установленных антикоррупционных запретов и позволило нарастить личный имущественный капитал, а также защитить его от проверок контролирующих органов.

Осуществляя функции по охране общественного порядка, защите интересов государства, а также граждан Семеновы создали и приобрели в Краснодарском крае высокодоходные коммерческие организации, специализирующиеся на оказании услуг в сферах гостиничной деятельности, благоустройства территории и аренды имущества. Эти компании — фирма «Зеленстрой», ООО «Европа-Групп», ООО «Европа», ООО «РКА Ресурс», ООО «Ферт», ООО «Юг-С», ООО «Югторг», ООО «Екатеринодар» и ООО «Орбита-М» — были зарегистрированы на номинальных владельцев, в том числе на пожилую мать госпожи Семеновой.

В свою очередь, высокопоставленная должность позволила господину Семенову оказывать неограниченное влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края для заключения с его бизнес-структурами более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 млрд руб.

В итоге под контролем семьи бывшего силовика оказались 13 юридических лиц, работающих в сфере гостиничного бизнеса, туризма, городского хозяйства и сдачи имущества в аренду.

В их числе — ООО «Немецкие окна», контролирующее один из крупнейших в Краснодарском крае торговых центров — «Медиа Плаза» (10 тыс. кв. м). Общая же капитализация подконтрольных семье Семеновых компаний превышает 2,7 млрд руб. Незаконную прибыль от бизнеса супруги направили на приобретение элитной недвижимости в Краснодаре, которая оценивается в 800 млн руб.

Решением суда в казну РФ изъяты: 8 земельных участков и доли в праве собственности на 5 земельных участков; 9 жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений; 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Ольгу Семенову и доверенное лицо.

По ходатайству прокурора судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Анна Перова, Краснодар; Мария Локотецкая