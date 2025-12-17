IT-сектор недосчитался выручки

В России резко выросло число банкротств IT-компаний. Согласно отчету сервиса Rusprofile, с начала 2025 года о своей несостоятельности заявили 630 организаций в сфере информационных технологий. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия». В Минцифры не согласны с этими данными: по статистике ведомства, в 2025 году в России было ликвидировано около 150 IT-компаний. Однако, как отметили аналитики Rusprofile, министерство ведет учет по собственному реестру, аккредитация в котором носит добровольный характер.

Генеральный директор IT-компании «Омега» Ярослав Алейник подтвержает тенденцию. По его словам, банкротства происходят из-за охлаждения российского IT-рынка после бума 2022 года: «Кризис в IT-секторе действительно есть. Основная причина — это перегретость, которая была создана в первую очередь мерами поддержки и ажиотажем, который был вызван импортозамещением. Сейчас заказчики начали адаптироваться: они создают собственные внутренние команды и самостоятельно закрывают нужные компетенции. Из-за этого аутстафф-команды поддержки теряют спрос. Это ключевая история.

Второй момент — это зарплаты, которые росли быстрее, чем выручка, особенно в части сервисных контрактов. Понятно, что остаются до сих пор успешные сегменты, где идет импортозамещение, есть лидеры, у которых в принципе все хорошо. Но если говорить про средний срез, конечно, IT-сектор на сегодняшний момент накрывают проблемы, о которых мы даже не думали в 2022 году».

Общее количество зарегистрированных IT-компаний выросло на 15%. Всего в 2025 году было создано почти 50 тыс. организаций против 42 тыс. годом ранее. По данным Минцифры, число аккредитованных IT-структур ежегодно увеличивается и сейчас составляет около 20 тыс. На IT-сектор также повлияла и высокая ключевая ставка, рассказал эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин: «Это обусловлено тем, что массово сокращается государственное бюджетирование, сокращаются гранты на разработку новых и замену ушедших из России программных решений. Из-за урезания бюджетных средств и высокой ключевой ставки становится меньше инвестиционных программ. Компании видят, что снижается выручка, чистая прибыль. Ситуацию усугубляет грядущее повышении НДС и сокращении вторичных льгот».

Процедура банкротств российских IT-компаний может продолжиться и в следующем году, считает основатель Atsearch group Елена Морозова: «Если с 2024 года еще был какой-то запас прочности как у самих заказчиков, так и внутри IT-компаний, то 2025 год не позволил восполнить эти ресурсы. Ожидаю, что 2026 год станет еще более сложным.

Параллельно идет развитие ИИ, которое также дает возможности с точки зрения разработки и каких-то недорогих экспериментов. Заказчики активно тестируют эти решения для оптимизации затрат и получения новых результатов».

В 2022 году в России было зарегистрировано 38 тыс. технологических компаний. Сейчас из них продолжают свою работу около 20 тыс.

Ангелина Зотина