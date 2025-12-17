Кадетские классы появятся в 18 петербургских школах

С нового учебного года в каждом районе Санкт-Петербурга будет по школе с кадетским классом. Руководитель ГСУ СКР по городу Павел Выменец подписал с образовательными учреждениями 18 соглашений.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, церемония прошла в ГБОУ СОШ №304 «Центр подготовки кадет». Кадетские классы откроют для формирования у детей чувства гражданской ответственности, патриотизма, их создание также направлено на развитие дисциплины и правовой грамотности. В ходе обучения школьники будут получать специальные навыки, связанные с правовой и следственной деятельностью.

Господин Выменец назвал создание кадетских классов вкладом в будущее Петербурга и России. Он уверен, что программа будет способствовать формированию ответственных и целеустремленных граждан.

Татьяна Титаева