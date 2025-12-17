Трамп закрыл основной центр наблюдений за погодой и климатом в США

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о закрытии Национального центра по атмосферным исследованиям (NCAR) — одного из ведущих центров исследования погоды и климата в мире.

Глава административно-бюджетного управления в администрации Рассел Воут заявил, что NCAR будет закрыт, а все «важные направления его работы, такие как исследования погоды» будут перенесены в другие институции. Он назвал центр «одним из важнейших источников климатического алармизма в стране»

NCAR был создан в 1960 году. Ученые этого центра, который находится в штате Колорадо, занимаются исследованиями самых разных тем, связанных с погодой и климатом, включая загрязнение воздуха, океанские течения, глобальное потепление и др. Многие ученые критикуют решение о его закрытии. Исследователь климата из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Дэвид Суэйн назвал это «ужасным ударом по всей американской науке», а профессор климатологии и изучения окружающей среды в Университете Брауна Ким Кобб заявила, что такой конец «сердца нашей научной отрасли» немыслим.

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит предупреждениям об изменении климата, называя их «величайшим мошенничеством». В сентябре Министерство энергетики США рекомендовало сотрудникам отказаться от таких терминов, как «зеленый», «устойчивость», «энергетический переход», «изменение климата» и «углеродный след».

Яна Рождественская