Минпромторг предложил обязать физлиц устанавливать кнопку SOS на ввозимые авто

Минпромторг предложил вернуть обязательную установку устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) на ввозимые физическими лицами автомобили. Инициативу министерство опубликовало на сайте проектов нормативных правовых актов. В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Доля оснащенных SOS-кнопками автомобилей в России составляет 23%. Их количество достигает 12,9 млн, отмечается в пояснительной записке к проекту. С 2015 года через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» в оперативные службы поступило более 506 тыс. экстренных вызовов. Количество экстренных сигналов, которые поступили в службы автоматически при тяжелых ДТП, выросло на 84% в этом году, отметили авторы инициативы.

На обязательную установку УВЭОС наложили мораторий в 2022 году. Это было связано с дефицитом микрочипов во время пандемии и санкций. Для физических лиц он действует до конца 2027 года. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей его уже сняли.

За время действия моратория физические лица для собственных нужд ввезли в Россию более 780 тыс. автомобилей, которые не оснащены кнопками SOS. Отсутствие обязательных УВЭОС на автомобилях ставит под угрозу «достижение целевого показателя по снижению смертности в ДТП», сообщили в пояснительной записке.