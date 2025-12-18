Группа компаний «Литрес» основана в 2005 году. Основатели — разработчик формата FB2 Дмитрий Грибов и создатели первых в России цифровых библиотек Андрей Барановский («Альдебаран») и Алексей Кузьмин (Litportal). Первым инвестором «Литрес» стал Александр Долгин, позже он продал долю Олегу Новикову, совладельцу группы «Эксмо-АСТ». Сейчас она основной акционер ГК. В 2013 году в группу инвестировал фонд Russian Internet Technology Fund (доля не раскрывается). В 2014 году крупным совладельцем компании стал интернет-ритейлер Ozon, заплативший за свою долю более $10 млн.

Группа «Литрес» объединяет сервисы «Литрес», MyBook, LiveLib, «Литрес: Библиотека», «Литрес: Самиздат» и «Литрес: Чтец», управляет 24 приложениями для чтения и прослушивания электронных книг. Ежемесячная аудитория сервисов компании, по ее собственным данным, составляет более 11 млн человек, которые скачивают более 1,5 млн книг в месяц. Доля ГК «Литрес» на российском рынке цифровых книг, по ее собственным оценкам, составляет около 45%. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Литрес» в 2024 году составила 7,7 млрд руб., чистая прибыль — 592,8 млн руб.