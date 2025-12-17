В Адыгее задержан подозреваемый в причастности к терроризму

Сотрудники управления ФСБ России по Республике Адыгея задержали 19-летнего жителя аула Новая Адыгея, который, по версии следствия, намеревался создать ячейку запрещенной организации для совершения террористических актов.

Пресс-служба республиканского УФСБ сообщает, что задержанный разделял взгляды международной террористической организации, запрещенной в России. Злоумышленник намеревался вербовать в организацию жителей Республики Адыгея и Краснодарского края, а затем привлекать их к совершению террористических актов в местах массового скопления людей.

В отношении жителя Адыгеи возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В случае признания молодого человека виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар