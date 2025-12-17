РСТ: половина туристического потока приходится на Москву, Кубань и Петербург

В этом году примерно 51% от общего внутреннего туристического потока приняли на себя Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции.

Первое место по объему турпотока приходится на Москву (19,3% от общего числа), второе и третье места занимают Краснодарский край и Санкт-Петербург с показателями 18,5% и 14,1% соответственно, сообщил господин Уманский. Далее в списке идут Московская область, Крым, Татарстан, Ставропольский край, Свердловская, Калининградская и Нижегородская области.

«Рейтинг очень редко меняется, потому что наибольший спрос и наибольшее количество бронирований приходит в те регионы, где есть наибольшее количество номерного фонда»,— сообщил глава РСТ (цитата по «Интерфаксу»).

По данным союза, в этом году больше всего вырос туристический поток в Крым — на 35%. В Амурскую область турпоток увеличился на 29%, в Мордовию — на 24,7%, в Оренбургскую область — на 19,8%, в Забайкальский край — на 19,7%. Показатель также вырос в Тамбовской области (+15,3%), Волгоградской области (+11,4%), ХМАО (+11,2%), Кировской области и Красноярском крае (+11%).