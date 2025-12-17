Один человек погиб и 10 пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Десять человек пострадали, один погиб при ударах ВСУ по населенным пунктам Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один мужчина погиб при ударе FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Замостье. Ранения оказались слишком тяжелыми. С ним в машине находилось еще двое мужчин. Их с баротравмами доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы самообороны. От взрыва дрона в трех частных домах также было повреждено остекление.

В этом же селе беспилотник ударил по еще одной легковой машине, в ней находились супруги. У мужчины диагностировали баротравму, у женщины — ссадины и ушиб коленного сустава, а также баротравму. В Грайвороне из-за удара FPV-дрона о дорожное полотно пострадали шесть человек. Среди них — 15-летняя девочка. Ее и еще троих мужчин с баротравмами госпитализировали в больницы Белгорода.

Город Грайворон находится на примерно одинаковом расстоянии от Белгорода и от Харькова — около 68 км. Вячеслав Гладков практически каждый день сообщает о налетах беспилотников ВСУ на округ.