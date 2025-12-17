Джулиан Ассанж подал жалобу из-за вручения Нобелевской премии мира Марии Мачадо

Активист и создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж подал жалобу в шведские Управление по экономическим преступлениям и Управление по военным преступлениям, обвинив Фонд Нобеля в том, что в этом году Нобелевскую премию мира получила глава венесуэльской оппозиции Мария Мачадо. По мнению господина Ассанжа, тем самым фонд способствует военным преступлениям и разжиганию войны.

Джулиан Ассанж

Фото: Stephane Mahe / Reuters Джулиан Ассанж

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Нобелевский комитет 10 октября вручил премию мира Марии Корине Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». При этом многие критикуют ее за то, что она поддерживает удары США при Дональде Трампе по венесуэльским судам и призывает к военной эскалации, чтобы свергнуть главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

В своей жалобе господин Ассанж также обвинил ее в «подстрекательстве американской администрации» к совершению «международных преступлений». Он также потребовал приостановить выплату госпоже Мачадо 11 млн шведских крон ($1,18 млн), положенных ей как лауреату премии. Хотя премию мира вручает Норвежский Нобелевский комитет, господин Ассанж подал иск именно к шведскому Фонду Нобеля, объяснив это тем, что именно тот выплачивает денежную награду лауреатам.

Яна Рождественская