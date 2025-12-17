За неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,3 млн баррелей

Коммерческие запасы сырой нефти в США снизились за неделю на 1,3 млн баррелей и на 12 декабря составили 424,4 млн баррелей. Этот показатель примерно на 4% ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, следует из еженедельного отчета американского Минэнерго.

При этом средний объем переработки сырой нефти на американских НПЗ в течение недели, которая закончилась 12 декабря, составлял 17 млн баррелей в сутки (б/с), что на 129 тыс. баррелей больше, чем неделей ранее. Производство бензина за указанный период увеличилось и составило в среднем 9,6 млн б/с. Производство дизельного топлива снизилось на 228 тыс. б/с и в среднем составило 5,2 млн б/с.

В среднем импорт сырой нефти в США за указанный период составил 6,5 млн б/с, что на 64 тыс. б/с меньше, чем неделей ранее. За последние четыре недели импорт сырой нефти в среднем составил около 6,4 млн б/с, что на 1,8% меньше, чем за тот же четырехнедельный период 2024 года.

Запасы автомобильного бензина в США выросли к 12 декабря на 4,8 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель немногим ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, указано в документе.