В Финляндии арестовали виллу Бориса Ротенберга

Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена и вице-президента Федерации дзюдо России Бориса Ротенберга в городе Ханко. Причиной стала задолженность по налогу на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро, сообщает телерадиовещание Yle со ссылкой на данные реестра по делам о конфискации.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Ротенберг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В связи с введенными ограничениями и включением предпринимателя в санкционный список Европейского союза, Борис Ротенберг в последние годы не мог перевести деньги на счета в финских банках для оплаты налогов. Юрист и представитель Ротенберга, господин Микко Мантере, подтвердил, что речь идет о процедуре принудительного изъятия, которая может быть отменена после выплаты долга.

Это не первый случай проблем с недвижимостью бизнесмена в Финляндии. Ранее финские приставы арестовали коммерческую недвижимость компании Ротенберга в Хельсинки из-за долга по коммунальным платежам в размере €27 тыс. Арест был снят после полного погашения задолженности, однако часть объектов успели продать через публичный аукцион.

С 2022 года активы Бориса Ротенберга в Финляндии находятся под заморозкой вследствие санкций.