Жителя Ярославской области обвиняют в покушении на убийство матери полицейского

В Ростовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство матери сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2025 года в деревне Никово обвиняемый поджег дом, достоверно зная, что внутри находится женщина, мать сотрудницы полиции. Потерпевшая проснулась от треска стройматериалов и сама покинула дом. Огонь повредил не только ее имущество, но и дом соседей.

В прокуратуре пояснили, что поводом к совершению преступления послужили обыски в доме обвиняемого, проведенные несколькими днями ранее. Мужчина предположил, что их организовала дочь потерпевшей. При этом сама сотрудница не участвовала в мероприятиях.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ростовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Алла Чижова