Прокуратура на Дону обязала медучреждение обеспечить ребенка-инвалида лекарствами

После вмешательства прокуратуры Константиновского района Ростовской области ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорный орган обратилась мать 11-летней девочки, страдающей тяжелым хроническим заболеванием. Несмотря на то, что врачебная комиссия рекомендовала для ее лечения дорогостоящий препарат, льготный рецепт в медучреждении ей не выписали.

Прокуратура внесла представление руководителю медицинской организации. После вмешательства ведомства ребенка обеспечили необходимыми медикаментами.

Мария Хоперская