Прокуратура на Дону обязала медучреждение обеспечить ребенка-инвалида лекарствами
После вмешательства прокуратуры Константиновского района Ростовской области ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В надзорный орган обратилась мать 11-летней девочки, страдающей тяжелым хроническим заболеванием. Несмотря на то, что врачебная комиссия рекомендовала для ее лечения дорогостоящий препарат, льготный рецепт в медучреждении ей не выписали.
Прокуратура внесла представление руководителю медицинской организации. После вмешательства ведомства ребенка обеспечили необходимыми медикаментами.