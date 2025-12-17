Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура на Дону обязала медучреждение обеспечить ребенка-инвалида лекарствами

После вмешательства прокуратуры Константиновского района Ростовской области ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарственными препаратами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорный орган обратилась мать 11-летней девочки, страдающей тяжелым хроническим заболеванием. Несмотря на то, что врачебная комиссия рекомендовала для ее лечения дорогостоящий препарат, льготный рецепт в медучреждении ей не выписали.

Прокуратура внесла представление руководителю медицинской организации. После вмешательства ведомства ребенка обеспечили необходимыми медикаментами.

Мария Хоперская

