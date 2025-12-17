Лавров назвал отличие ШОС и БРИКС от НАТО и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС и ШОС относятся к объединениям нового типа и значительно отличаются от Евросоюза и НАТО. По его словам, последние структуры подчинены воле их руководства.

Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

«И ту, и другую структуру, и Евросоюз, и НАТО пытаются подчинить своей воле их административные главы исполнительных структур: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Если вы почитаете заявления этих персонажей, то создается полное ощущение, что они являются главными великими политическими деятелями современности, а не нанятыми бюрократами, которые обязаны исполнять волю государств-членов»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

По словам министра, БРИКС и ШОС работают на основе принципов устава ООН, которые долгие десятилетия подвергались испытаниям.

В созданный в 2006 году БРИКС входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия. Объединение создано для сотрудничества быстрорастущих экономик мира. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия. Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия и Иран. ШОС содействует сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Лусине Баласян