От атак дронов в Белгородской области погиб один человек и десять ранены

В Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов со стороны ВСУ погиб один человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Замостье FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Двое других мужчин, находившихся в машине, доставлены бойцами самообороны в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмами. После оказания медицинской помощи пострадавшие продолжат лечение амбулаторно. Автомобиль получил повреждения, как и три частных дома рядом.

В том же селе Замостье при другой атаке дрона на легковой автомобиль пострадали супруги: у мужчины зафиксирована баротравма, у женщины — ссадины, ушиб коленного сустава и баротравма. Они продолжат лечение амбулаторно. Машина получила повреждения.

В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона о дорогу пострадали шесть человек, в том числе подросток. Пятнадцатилетнюю девочку и троих взрослых с баротравмами госпитализировали в медицинские учреждения Белгорода. Еще двое раненых после оказания помощи были направлены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждено остекление семи квартир в трех МКД, а также здание социального объекта.

Анна Швечикова